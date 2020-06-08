外資買超95.38億 前十大買超股中兩檔傳產股最獲青睞

台股今(8)日收11,610.32點，站上11,600點關卡，三大法人合計買超108.7億元，其中外資買超達95.38億元，統計外資買超前十大個股中，有兩檔傳產股入列，其餘則是金融股及電子權值股還有ETF；領攻的權王台積電獲外資買超11,671；股王大立光、鴻海也同獲外資買超，三王股價齊紅，市值合計增加2,052.98億元。

台股今日以11,539點開高，台積電持續成為多頭領攻指標，大立光、鴻海齊揚，大盤指數終場收11,610.32點，漲幅1.14%，三大法人中，外資買超95.38億元，連六買；投信買超16.42億元，連十買；自營商賣超（合計）3.1億元，終止連七買。

外資6月來轉為買超，合計買超558.8億元；今日買超前十大個股依序是元大台灣50反1、新光金、友達、華新、台積電、中信金、元大滬深300正2、開發金、中鋼、台新金等。

外資今日買超台積電11,671張，連六買、投信買超1,566張，連五買、自營商則是賣超94張，合計三大法人買超13,143張；台積電今日收在318元，上漲6.5元，漲幅2.08%，市值增加1,685.47億元至8兆2,458.67億元，股價連六紅，短線漲幅8.9%，6月以來市值增加6,741.9億元。

鴻海也獲外資買超3,589張，終止連二賣、投信買超2,656張、自營商買超1,013張，合計三大法人買超7,258張，股價收在79.7元，上漲1.2元，漲幅1.52%，市值增加166.35位億元到1兆1,048.81億元。

股王大立光獲外資買超233張，連二買、投信買超86張、自營商買超12張，投信及自營商都都是連六買，合計三大法人買超311張；大立光今日股價收在4,420元，上漲150元，漲幅3.51%，市值增加201.15億元至5,927.22億元；蘋概三王今日齊收紅，且同步獲外資買超，合計三王市值增加2,052.98億元。

另外，外資今日賣超前十大依序是群創、技嘉、長榮航、臺企銀、神達、南亞科、玉山金、聯電、旺宏、永豐金等。

投信買超前十大則依序是群創、友達、緯創、鴻海、台積電、華通、鈺齊-KY、裕隆、英業達、中信金。