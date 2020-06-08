汽車類股再漲 分析師：汽車零組件族群持續看好

今（8）日大盤汽車類股強勢，指數漲幅達3.78%為各類股之冠，裕隆（2201）、和泰車、英利-KY帶頭領漲，漲幅分別為4%、7%、8%。分析師認為，隨著疫情解封，汽車族群漲勢正起，未來短中期仍然看好。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，台灣汽車族群和中國大陸連動性強，因此，大陸車市回溫是此波漲幅的第一利多；而大陸「地攤經濟」抬頭，更可望帶動汽車零組件需求提升。個股如：車王電、英利-KY、英瑞-KY、江申、六暉-KY投資人都可以持續關注。

但在國內車市方面，投顧法人表示，因汽車非民眾首要需求，下半年需求較難因解封而受惠。兆豐國際投顧董事長李秀利也表示，汽車類股買盤湧入，投資人追價應謹慎操作。