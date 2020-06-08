台股收漲130.92點 三大法人合計買超108.7億元

美股四大指數收盤全數大漲，激勵台股今（8）日指數開盤即站上11,500關卡，盤中在蘋概三王領軍、金融股、傳產股齊揚下，終場以上漲130.92點作收，收在11,610.32點，成交量達2,025.08億元。統計三大法人買賣超情況，外資買超95.36億元、投信買超16.42億元、自營商賣超3.1億元，三大法人合計買超108.7億元。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，指數看回不回，盤中美期電子盤持續上漲，激勵指數來到11,600關卡，在沒有出現放煙火（市場急漲急殺、出現急速反轉訊號或是負面訊息）下，指數繼續向上看，由於櫃買指數、強勢股等股價都已經突破今年高點，因此加權指數先看1月30日的起跌高點11,933點。

可以留意5月營收、三倍券概念、股東會以及季底作帳等相關族群以及個股表現，而觀盤重點看台廠法說會釋出的展望、領先指標的美股後續表現、台股籌碼動向，尤其是外資的操作。