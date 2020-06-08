台積電收318元 6月來連六紅市值激增6,741億
台積電（2330）股東會前外資連五買，合計買超62,549張，今（8）日股價跳空以316元開高，上漲4.5元，股東會行情續揚，終場收在318元，上漲6.5元，漲幅2.08%，統計6月以來股價連六紅，短線漲幅8.9%，市值增加6,741.9億元。
台積電股東會將在明天登場，股東關心包括美國設廠、美方對華為禁令的衝擊、資本支出及下半年營運等議題，外資上周轉賣為買，推升股價走高。
台積電ADR上周五收漲1.69%，今日股價跳空以316元開高，上漲4.5元，盤中一度拉升至319元，終場收在318元，漲幅2.08%，上漲6.5元，市值增加1,685.47億元至8兆2,458.67億元。
統計台積電股價6月以來持續走高，已連續6天收紅，股價重新站上300元之上，市值收復8兆元，近6個交易日股價上漲26元，漲幅8.9%，市值在6天激增6,741.9億元。
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