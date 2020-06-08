低點已過 大立光強勢回補跳空缺口
隨著上周五美股大漲，今（8）日也帶動台股同步上揚，隨著資金逐漸回游到權值電子股，加上近期利多頻傳，在投信及自營商連5日買超拉抬下，大立光（3008）股價大漲 4.10%來到 4445元，站上波段新高，強勢回補今年3月中旬的跳空缺口。
根據市場消息指出，蘋果在下半年新款5G iPhone中，7P與6P兩款鏡頭由大立光取得八成訂單，繼續穩坐主力供應商地位，而玉晶光則拿下 7P鏡頭約二成訂單，其餘6P鏡頭訂單則由康達智（Kantatsu）所取得。
另外，由於蘋果新款 5G iPhone 在廣角鏡頭設計上，可能觸碰大立光現有專利，為避免掀起專利戰，此次蘋果親自出面主導鏡頭規格，並支付大立光權利金，來取得廣角鏡頭專利授權。儘管大立光不對單一客戶評論，不過外界預料本周三（10日）的股東會上，將聚焦在蘋果新機鏡頭發展及大立光專利佈局。
法人分析認為，隨著新款 iPhone啟動拉貨，將從6.1吋低階版開始，接下來為 5.4及6.1吋高階版，最後第3波動能將來自 6.7吋高階機種，預期落在8月中下旬，整體而言大立光已揮別最壞時刻，加上手機鏡頭朝高畫素增加趨勢不變，未來營運將持續攀升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言