「30天內必漲！」花旗升大立光目標價至4,850元

股王大立光（3008）看淡6月，不過經歷5月低谷，花旗環球證券看好大立光7P鏡頭量產，6、7月將逐步回溫，在最新報告調高股王目標價為4,850元，同步發布30天內看漲預測，力薦投資人買進。

花旗此次從4,290元調高到4,850元，相當接近外資圈最高、大和資本對大立光喊出的5,000元目標價。大和在最新分析中，也重申對大立光長線看好，任何回檔都是買點，惟第2季營收低於預期，可能牽動該券商調降財測。

花旗表示，大立光5月產品組合與4月差異不大，營收持續下滑，來自華為訂單調整及全球手機需求疲弱。為此花旗調降第2季的營收預測為122億元，前為128億元，換算6月介於36億至37億元，不過在6月起量產7P鏡頭，也不排除有更好成績。

花旗統計，過往大立光出現營收低谷，在市場充分預期並認為前景逐步改善，股價往往大漲。因此6月動能雖和5月差不多，但後續會愈來愈好，花旗力薦投資人把握低點，30天內上漲可期。

據花旗預估，第3季蘋果啟動量產，大立光營收有望達168億元，將比第2季跳增37%，第4季持續增長到207億元，向上確立。

獲利部分，花旗預期，大立光第2季毛利率恐下探65.4%，較第1季的69.8%銳減，每股純益（EPS）也降至38.6元近七季新低，不過3、4季毛利率將返回67%、68%，EPS躍至59元、75元，全年223元，續創新高。