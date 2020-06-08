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雍智5月營收衝高今年營運看好 股價創新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

IC測試載板廠雍智（6683）5月營收持續向上推升，單月營收並站上一億元關卡，且累計今年前五個月營收也較去年同期大幅成長逾四成，在今年營運展望樂觀下，今（8）日盤中該股一路衝高，盤中股價最高來到276元，創該股掛牌以來新高。

受到今年下半年及全年營運展望樂觀激勵，雍智今日股價強勢上漲，股價盤中一度上漲逾9%，逼近漲停價，最高來到276元，創下該股掛牌以來股價新高。

雍智自結5月合併營收1.03億元，較去年同期6375萬元大增62.3%，也較上月成長7.2%，累計今年前五個月自結合併營收4.47億元，較去年同期3.15億元增加42%。雍智表示，主要是市場對新產品測試需求增加，推升公司前段及後段載板營收。

展望今年業績表現，市場分析師指出，雍智今年可受惠三大成長動能，包括5G、高速運算和人工智慧應用高頻高速晶片及電源管理IC晶片成長看佳，另外，中國企業去美國化策略加速供應鏈本土化；高階晶片和先進封裝對IC功能測試需求持續成長。

市場分析師並認為，該公司今年前五個月營收不受全球疫情影響，持續向上推升，下半年市況若回到正常水準，對該公司營運更有加溫效果，因此，預期雍智今年全年每股獲利有機會賺回一個股本。

此外，由於該公司近年來持續與客戶合作提高IC封測設計與可靠度測試的技術門檻，同時，也積極擴增新產線降低成本並擴大市占率，均有利未來營運表現。

營收 疫情

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