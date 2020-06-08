台股開高走高 站上11,600關卡

美股四大指數收盤全數大漲，激勵台股今（8）日指數開盤即站上11,500關卡，盤中在蘋概三王領軍、金融股、傳產股齊揚下，指數大漲逾150點，持續向上攻堅，最高來到11,631點。盤面上，主要類股齊漲，光電、資服、觀光、汽車等類股指數漲幅領先。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，指數看回不回，盤中美期電子盤持續上漲，激勵指數來到11,600關卡，在沒有出現放煙火（市場急漲急殺、出現急速反轉訊號或是負面訊息）下，指數繼續向上看，由於櫃買指數、強勢股等股價都已經突破今年高點，因此加權指數先看1月30日的起跌高點11,933點。

可以留意5月營收、三倍券概念、股東會以及季底作帳等相關族群以及個股表現，而觀盤重點看台廠法說會釋出的展望、領先指標的美股後續表現、台股籌碼動向，尤其是外資的操作。

宏遠投顧副總陳國清指出，因個股股價已大漲甚至大漲到出現NIKE符號的超漲情況，即使資金行情持續，但是仍應留意後續基本面是否能夠跟得上。

建議此時投資方向有四項：第一，不要大量投資在個股股價漲成NIKE符號的相對最高點附近，甚至有持股的話，可逢高獲利了結；第二，此時可找股價基期相對較低的個股，做落後補漲行情；第三，或等前一波高價股或強勢股股價有再回跌一些，再介入投資，區間操作。第四，觀望等股市大盤及個股股價漲多拉回，再來投資及區間操作。