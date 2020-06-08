廣明遭判賠惠普逾百億 股價重挫跌停逾2.1萬張排隊等賣

廣達集團旗下廣明（6188）遭惠普（HP）在美國控告違反反托辣斯法，美國聯邦地方法院二審判廣明應賠償惠普4.39億美元（約新台幣約131.9億元），幾乎把整家公司都賠掉，衝擊今（8）日股價跳空以跌停32.1元開出，跌停委賣單達21,473張；廣達也同步開低，早盤跌幅近4%。

惠普控告廣明，一審法官判決廣明需賠償惠普，廣明持續上訴，二審仍遭判賠惠普4.39億美元，如果判決最終成立，以廣明股本27.84億元計算，預估將影響廣明每股獲利超過47元，廣達持股廣明近三成，也將得認列損失。

廣明今日以跌停32.1元開出，早盤成交量768張，盤中跌停賣單逾2.1萬張，股價跌停深鎖；廣達以70元開低，一度下滑至69元，盤中跌幅3.88%。

面對逾百億元的賠償，廣明表示，本周將採取三大行動反擊，包括舉發惠普證人說謊、研擬持續上訴，同時請益更多律師與專家協助。