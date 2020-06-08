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從慰安婦到天皇像的禁忌言論？日本「表現の不自由」

廣明官司拖累 廣達股價重挫、跌破70元大關

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
廣明總經理何世池。 記者胡經周╱攝影
廣明總經理何世池。 記者胡經周╱攝影

廣達（2382）近期因雲端題材帶動股價持續走高，順利站上70元大關，但受到子公司廣明（6188）與惠普（HP）訴訟案影響，美國法院判決惠普將可取得廣明被勒令移交的所有現金、工廠和專利，以履行判決裁罰金4.39億美元（約合新台幣132億元），由於廣達持股廣明近三成，若廣明真的接受裁罰，廣達全額認列損失將達39億元，已經接近廣達單季的獲利表現，導致今（8）日廣達重挫，盤中下跌逾4%，跌破70元大關。

廣明於美國時間5日，接獲美國聯邦第五上訴巡迴法院就光碟機限制價格反托拉斯訴訟上訴案與移交令上訴案之合併上訴判決，法院對「光碟機限制價格反托拉斯訴訟案」作出維持原判決廣明仍應負擔約4.39億美金害賠償之決定。

由於廣達持股廣明近三成，若廣明真的接受裁罰，廣達若全額認列損失將達39億元，已經接近廣達單季的獲利表現，由於擔心潛在利空因素，導致今日廣達股價重挫。

在尚未爆發廣明事件前，廣達因伺服器業務看增、全年利潤率有望轉佳及受惠在家工作（WFH）商機，帶動筆電訂單激增等多重因素影響，帶動法人力挺，推升廣達股價穩步上揚，4日盤中攻上72元，為2017年11月以來新高。

從法人籌碼來看，截至上週末（5日），外資連續10日買超，投信也連三買，至於自營商則連買五日，累計近五日三大法人合計買超17,861張，推升廣達股價穩步走高。

廣達尚未公告今年5月營收，4月營收833.97億元，月增6.8%、年增6.7%，為今年單月新高。累計廣達今年前四個月營收2,736.61億元，年減8.6%。

展望第2季，廣達先前預估，首季遞延的訂單將在第2季發酵，此外，由於通路庫存水位低，品牌廠將適度回補，因此看好第2季筆電出貨，預估將較首季雙位數增長，也會優於去年同期。

廣達 營收

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