惠普反壟斷訴訟 廣明股價打入跌停

廣達集團旗下廣明（6188）受到惠普（HP）「光碟機限制價格反托拉斯訴訟案」影響，法院判決惠普將可取得廣明被勒令移交的所有現金、工廠和專利，以履行判決裁罰金4.39億美元（約合新台幣132億元），導致今（8）日廣明開盤直接打入跌停，股價來到32.1元，委賣張數高達3.5萬張。

廣明於美國時間5日，接獲美國聯邦第五上訴巡迴法院就光碟機限制價格反托拉斯訴訟上訴案與移交令上訴案之合併上訴判決，法院對「光碟機限制價格反托拉斯訴訟案」作出維持原判決廣明仍應負擔約4.39億美金害賠償之決定。

廣明強調，對第五上訴巡迴法院避重就輕之判決理由以及該判決與其它上訴巡迴法院見解之差異造成美國法令遵循之無從性深表不認同。同時，廣明也認為第五上訴巡迴法院合議庭判決書也就「上訴卷狀」的理解顯有錯誤。

因此，廣明將與委任律師討論後，依第五上訴巡迴法院內部法令與規範第四十條提交「複審請願書」以及「聯席更審」之請求。即使美國第五上訴巡迴法院之程序耗盡，本案的性質仍有上訴至美國最高法院的可能性。

廣明指出，由於公司從未直接與惠普有任何直接交易，僅在2003到2009年間銷售本公司產品至索尼（Sony）及菲力普公司的美國海外組裝廠，由其它被告直接銷售予惠普全球各地之分公司之情況有所不同。

針對媒體報導，廣明敦促美國第五上訴巡迴法院尊重中華民國法律適用之國際禮讓遭法院駁回之事，由於廣明是中華民國登記與註冊之公司，惠普仍需取得美國法院終判確定之文件並依中華民國民事訴訟法相關法令規定與中華民國法院判決確定後方能執行。

廣明指出，由於惠普的一般證人於一審開庭過程中提供之證詞已有陳述不實之慮，加上法院對於本公司主張中華民國法律適用之國際禮讓於不顧，故本案是否有違我國依民事訴訟法判決互惠承認之事仍有「是否許可執行」之疑慮。

因此，廣明仍將依美國法律訴訟程序進行救濟，若仍無法得到公平之審判，公司亦將透過中華民國之司法程序來捍衛公司及股東的權益。