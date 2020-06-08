台股漲59.6點 開在11,539點

美股上周五（5）日開高走高，四大指數收盤全數大漲，激勵台股今（8）日指數開盤上漲59.6點，開在11,539點，站上11,500關卡，盤中在台積電、大立光、鴻海領頭下，指數持續向上攻堅，盤中最高來到11,586點。

美國非農就業人數逆勢大增250萬人、跌破市場眼鏡，且OPEC+召開減產會議，加上貿易代表萊特希澤表示，中國於第一階段貿易協議履約狀況良好，多項利多匯集，激勵四大指數全數上漲。

道瓊工業指數上漲829.16點，或3.15%，收在27110點；標普500指數上漲81.57點，或2.62%，收在3193.93點；Nasdaq指數上漲198.26點，或2.06%，收在9814.08點；費半指數上漲50.28點，或2.57%，收在2003.75點。

法人認為，全球疫情趨緩，市場樂觀看待經濟復甦，且全球央行強力寬鬆，帶動全球資金行情。考量目前台股短期均線持續走揚，外資由賣超轉為買超，加上重量級公司股東會釋出正面訊息，均有利指數繼續上攻，建議指數逢回都是買點，可以聚焦汽車零組件、民生消費概念股，以及具有業績題材的蘋概股等。