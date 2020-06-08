美股上週五大漲收盤 投顧：台股今日續向上挺進

美股上周五（5日）收盤，四大指數大漲2.06~3.15%，由於蘋果收漲2.85%，台積電ADR收漲1.69%，今（8）日早盤的小道瓊仍上漲逾百點，投顧表示，有利台股再向上挺進。

美國勞工部上周五公布最新就業數據，5月非農就業人數新增 250.9 萬人，失業率也自 14.7 % 降至13.3%，遠優於市場預期，在經濟復甦腳步可能更快的利多激勵下，終場美股四大指數收漲；波音+11.46%，摩根大通+4.50%，美光+4.88%；台積電 ADR +1.69%。

分析師說，本周有台積電及大立光股東會，蘋果股價近期表現強勢，如蘋概指標股的股東會能釋出正面訊息，將有望再帶領打盤指數挑戰上檔反壓。權指數未爆量收中黑K棒以前，短線仍有高點可期。

日盛投顧表示，櫃買指數上周五收在153.39點，再創本波反彈的收盤新高，本波櫃買指數沿5日線上漲，未跌破5日線前短多續強。支撐約150.97點附近，壓力為154.92點附近。