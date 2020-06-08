快訊

25歲男借車高速自撞中山橋上分隔島 拋飛頭部重創亡

恐淪半封閉城市！反送中周年 香港亂局「下一步何處去？」

美股上週五大漲收盤 投顧：台股今日續向上挺進

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

美股上周五（5日）收盤，四大指數大漲2.06~3.15%，由於蘋果收漲2.85%，台積電ADR收漲1.69%，今（8）日早盤的小道瓊仍上漲逾百點，投顧表示，有利台股再向上挺進。

美國勞工部上周五公布最新就業數據，5月非農就業人數新增 250.9 萬人，失業率也自 14.7 % 降至13.3%，遠優於市場預期，在經濟復甦腳步可能更快的利多激勵下，終場美股四大指數收漲；波音+11.46%，摩根大通+4.50%，美光+4.88%；台積電 ADR +1.69%。

分析師說，本周有台積電及大立光股東會，蘋果股價近期表現強勢，如蘋概指標股的股東會能釋出正面訊息，將有望再帶領打盤指數挑戰上檔反壓。權指數未爆量收中黑K棒以前，短線仍有高點可期。

日盛投顧表示，櫃買指數上周五收在153.39點，再創本波反彈的收盤新高，本波櫃買指數沿5日線上漲，未跌破5日線前短多續強。支撐約150.97點附近，壓力為154.92點附近。

台積電 股東會

延伸閱讀

台積電ADR上周五漲1.69%

外資回補 台股走LV行情

填補海思缺口…超微神救援 台積迎大單

台積研發2奈米 腳步加快

相關新聞

外資喊多 蘋概股牛市來了

iPhone SE2銷售樂觀，摩根大通繼日前上修iPhone預測，最新報告再高喊蘋概股「牛市來了」。主要考量市場對iPh...

台股漲59.6點 開在11,539點

美股上周五（5）日開高走高，四大指數收盤全數大漲，激勵台股今（8）日指數開盤上漲59.6點，開在11,539點，站上11...

惠普反壟斷訴訟 廣明股價打入跌停

廣達集團旗下廣明（6188）受到惠普（HP）「光碟機限制價格反托拉斯訴訟案」影響，法院判決惠普將可取得廣明被勒令移交的所...

外資回補 台股走LV行情

五月底前大賣台股的外資，六月出現回補跡象，上周連五日買超、累計金額四百六十三億元，成為台股持續創高走揚的主因。法人指出，...

投信作帳股 市場新熱點

台股持續創高走揚，日前突破半年線反壓、續創本波反彈來新高。由於投信4、5月已接連大買，時序進入6月第2季的季底後，隨市場...

美銀點名群創 面板股首選

繼摩根士丹利高喊面板廠迎漲價潮，美銀證券最新分析，LCD廠受惠經濟解封及品牌廠啟動回補雙利多，景氣觸底確立，面板報價將比...

高股息族群 盤面焦點

台股周線連三紅，指數本周將挑戰11,500點大關。法人昨（7）日表示，在全球利率位處低檔下，能見度高與穩定成長的高股息族...

外資回補 台股「LV行情」啟動

5月底前大賣台股的外資，6月出現回補跡象，上周連五日買超、累計金額463億元，成為台股持續創高走揚的主因。法人指出，資金...

投信作帳股／華通、元太 營運升溫

台股持續創高走揚，科技類的「投信作帳股」蓄勢待發，華通、友達、元太等成為市場熱議焦點。

投信作帳股／中信金 獲利佳

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，國內逐步解封，金融業也走過3月最動盪的低谷，漸入佳境，隨著4月、5月資本市場回穩，開發金、永豐金獲...

投信作帳股／亞泥、裕隆 擺脫低潮

投信作帳行情啟動，看好運輸、汽車、水泥族群後市表現，其中長榮海運、裕隆、亞泥均成為法人看好標的，值得關注。日前全球貨櫃輪...

投信作帳股／友達、開發金 買盤挺

歐美封城等措施陸續解禁，股市漲多跌少走勢帶動，台股並在內資持續回流催動下，行情看回不回，指數再創波段新高，隨著時序逼近第...

熱門新聞

外資喊多 蘋概股牛市來了

美銀點名群創 面板股首選

投信作帳股 市場新熱點

外資回補 台股「LV行情」啟動

高股息族群 盤面焦點

穩懋大咬蘋果新機訂單 法人按讚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。