外資回補 台股走LV行情

五月底前大賣台股的外資，六月出現回補跡象，上周連五日買超、累計金額四百六十三億元，成為台股持續創高走揚的主因。法人指出，目前資金充裕，預期後市行情有望蓄勢挑戰前高；但近期隨疫情趨緩，法人提醒，應留意國家隊完成階段任務後，至否出現逢高獲利出場賣壓。

因新冠肺炎疫情衝擊，加權指數三月跌到八五二三點之際，內資尤其是國家隊護盤有功，成功將指數一路拉抬回萬一之上，甚至來到一萬一千五百點附近。

今年前五月賣超台股高達六六二七億元的外資，進入六月後，隨疫情開始趨緩，全球壓抑許久的需求陸續釋出，加上國際油價回穩，使得國際熱錢陸續由美、日等國重新回流新興市場。在國際熱錢流向轉變下，外資在台股期現貨市場雙雙做多，資金行情榮景再現。

法人認為，外資上周才開始回補，有不能輸給指數的壓力，接下來若大型權值股如蘋果供應鏈、台塑四寶等台灣五十成分股將有所表現下，不排除台股有機會挑戰一二一九七點的今年新高。

統一投顧董事長黎方國指出，現在台股走「ＬＶ行情」，經濟、基本面、景氣都復甦緩慢，呈現Ｌ型的走勢，但股市在世界主要央行大撒幣，台灣也推出三倍券，資金充沛下，呈Ｖ型反轉。

觀察上周八大公股行庫進出，總計賣超台股七十三點七三億元，終止連四周買超，逢高趁勢獲利出場的跡象相當明顯。

資深證券分析師林成蔭指出，國安基金穩盤，不會刻意拉高指數，這波把加權指數買上來的，主要還是四大基金跟國內壽險、投信等資金。儘管上周外資轉買，但盤中明顯有國家隊開始獲利了結，是否將對盤勢造成影響，已成為全市場高度關注的焦點。