加權指數走盤堅格局 留意股東會行情、上市櫃5月營收

受惠於各國解封、台灣也將解禁、股東會、除息、季底作帳等題材，台股上周連五紅，再創反彈新高，其中，中小型股表現活潑，櫃買指數周線連11紅，領先創今年高點。法人認為，加權指數6月呈現盤堅的多方走勢，本周留意股東會行情、上市櫃公司5月營收表現，操作上可待拉回擇優布局。

超級股東會周登場，本周有超過400家上市櫃公司將召開股東會，包括：權王台積電、股王大立光、聯電、聯發科等，另外，金融的富邦金、國泰金、元大金、開發金、台新金等、以及傳產股的台塑、台泥、南亞等等，為市場關注的焦點，也將牽動個股行情。

此外，本周三（10日）為5月營收最後公布期限，市場關注上市櫃公司營收表現，尤其是生技族群，攸關後續買盤力道。

在國際股市上，美股上周五大漲，主要受惠非農就業報告遠優於市場預期，帶動四大指數漲幅在2%至3%間，台積電ADR上漲1.6%；此外，OPEC+同意將減產協議延長一個月，維持目前每日減產970萬桶的空前規模到7月底。

展望後市，台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，全球央行齊力作多貨幣市場，營造豐沛的資金行情，加上日前美國公布的ISM製造業PMI數據公布值為43.1，高於前值與市場預期，顯示在政府注資救市之下，經濟動能逐漸恢復，激勵近期美股四大指數持續走揚，也帶動台股近期再創波段新高，收復3月9日的空方缺口。

整體而言，指數已過最恐慌時間（最低點隱含風險資產的流動性砍殺，以及對疫情未知的恐懼），隨歐美疫情見高點逐漸緩和，以及各國救市方案，第二季前加權指數風險不高。

保德信店頭基金經理人葉獻文表示，逢下半年電子旺季來臨，預期不少中小企業將開始接獲報價訂單需求，預期這些正面消息將持續激勵中小型股表現。展望下半年，隨企業與民眾恢復正常生活，預期需求面將大幅提升，對於台股未來仍抱持樂觀態度。