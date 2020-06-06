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美股勁揚 法人正面看待區域及類股良性輪動

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

美股本周勁揚，類股出現輪動，領漲族群從科技及醫療類股轉換至循環性產業，史坦普500十一大類股除醫療類股外均收高，市場樂觀看待解封後的經濟前景。法人說，投資人可正面看待區域及類股良性輪動格局，有利延續股市反彈的廣度與長度，

富蘭克林投顧表示，部分資金採定時定額方式，搭配價值或天然資源等循環型股票操作，拓展投資觸角並掌握類股輪動機會。

隨著股市攀高，史坦普500指數本益比已來到22倍、2月21日以來最高，預期投資人未來將以放大鏡檢視經濟數據改善程度、以及7月將登場的企業財報和財測，加上美中情勢消息面紛擾難測，隨時可能牽動股市高檔震盪。富蘭克林投顧說，在聯準會及全球央行維持寬鬆貨幣政策支持下，充沛的資金環境將收斂下檔風險，震盪中，先留意史坦普500指數年線支撐。

美股的金融、能源與工業等價值及循環性類股較強勢，先前領漲的科技與生技醫療股休息。富蘭克林投顧說，就基本面來看，美國企業無論從信用評等分布、淨負債/權益比率、利息覆蓋率或自由現金流量收益率來看，體質均優於其他區域，尤其科技及醫療產業資產負債表健康、具備結構題材加持且長線成長潛力佳，而且經過這次疫情，可望催化企業加速數位轉型，生技醫療產業在本次公共衛生危機中證明其潛在價值，未來針對生技醫療產業的政治攻擊可望減少，輔以人口高齡化趨勢挹注長線醫療需求可望穩定成長，仍看好科技及生技醫療產業中長期成長潛力。

生技 美股

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