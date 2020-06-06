蘋概指標股東會登場 投顧：將領軍衝高台股

蘋概股供應鏈的重要指標公司下周股東會陸續登場，美股又呈現強勢，在外資回流台股之下，投顧表示，蘋概股有機會領軍上攻。

下周開始，6/9為台積電股東會、6/10為大立光股東會、6/15則為譜瑞及玉晶光股東會，這些公司皆為蘋概重要供應鏈，而蘋果開發者大會又即將於6/22日舉行，蘋果新機題材可望持續發酵。

永豐投顧表示，國際股市已表態解封後的樂觀看法，今年前五月，外資賣超台股6,600億元，6月開始回補台股僅392億元，即推升台股上漲4.9％，並使得加權指數躍升所有均線之上，重回多頭格局。展望後續行情，題材、基本面與資金三方匯集，建議偏多操作。

在基本面部分，目前已公布5月營收公司如譜瑞、威剛、耕興、國巨及新普等營收皆創佳績，基本面已穩定軍心。在題材面重量級公司股東會將陸續召開，有利多頭煽風點火。

在資金面，隨各國陸續解封，恢復生產次序及積極救市下，資金已開始全面回籠新興亞洲市場，依過去幾波外資回籠經驗如2016/2月、2018/7月及2019/9月，當時科技、傳產背景各有不同，惟回補第一名個股皆為台積電（2330）。

永豐投顧表示，外資於今年1～5月賣超台積電70萬張，6月至4日止，僅回補4.27萬張，倘若台積電股東對後續營運展望發表樂觀訊息，可望化解外資對於華為供應鏈不能供應的懸念，則台積電可望帶領台股再向前邁進。

預估在上市櫃權值股如台積電、聯發科、大立光等權值股可望有所表現下，指數可望挑戰2月未下挫前位置11,600點附近，倘若遇雜音而有震盪，拉回以蘋概、5G族群為布局重點。