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夜盤台指期站上11500點 分析師：保守者可布局多頭價差

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

今(6)日清晨收盤的盤後交易台指期曾衝上11,600點，終場以11,580點作收。統一期貨經理廖恩平表示，目前台指期最大未平倉的上檔壓力持續落在11,800，但11,800下方的賣權布局明顯向上防守，市場樂觀情緒仍在上升。台股突破震盪區間後一路向上噴出，上檔無明確阻力位，投資人可逢低偏多布局。

廖恩平說，若偏向保守的投資人，可考慮在賣權最大為平倉附近，布局多頭價差，根據目前走勢看來，下穿風險不大。投資人可視風險承擔能力，下移保護賣權的履約價，擴大收取的權利金。

外資昨日現貨買超70億，期貨部分增加609口，淨多單4萬口，十大交易人與特定法人合計賣出880口。週選支撐與壓力區落在11,200至11,800之間，P/C Ratio降至1.73，整體籌碼中性偏多看待。

台指期 期貨

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