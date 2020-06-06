台股指數周線連三紅 法人：資金行情持續發酵

台股周線連三紅，指數並來到近三個月新高。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股持續走高，不畏疫情尚未結束及經濟數據依然疲弱，主要是金融市場對於下半年經濟回溫抱持相對正向期待，以及充沛的資金環境所推升。

廖哲宏表示，若單從股市走勢與基本面狀況分析來看，目前是脫鉤的。雖然經濟面不佳，但歐美政府祭出購債及各項振興方案，一方面解決流動性風險，同時也激勵投資信心，最差狀況可能將過。

另一方面，受惠於資金充沛，亦是支撐台股連五日收紅，外資過去五日也轉為買超。根據證交所統計，過去一周外資累積買超達463.71億元。

廖哲宏表示，儘管去年迄今外資大幅賣超台股，但考量市場逐漸趨穩，加上台股具備高股息誘因，持續吸引外資回補。故從目前角度觀察，市場要大跌不易，除非有非預期性的事件發生，或者是中美貿易衝突失控及疫情再度死灰復燃。

展望後市，廖哲宏表示，由於受疫情影響所導致的獲利不佳狀況，眾所皆知，且已大部分反映在股價上，目前市場樂觀氣氛其實反映的是市場更期待明年的成長預期。所以時序上步入6月，市場若因反應財報數據而出現拉回時，反而適合逢低承接。

在技術面，廖哲宏表示，從技術線型看，先前的年線，已從壓力變成支撐，所以，11,000點將有望成為未來的重要關卡。在投資建議上，廖哲宏表示，指數自低點8,681點反彈以來，幾乎沒有回檔，雖然正向看待後市，但在目前基本面尚未跟上市場腳步情況下，仍建議逢低買進、不追高。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，全球歐美和中國大陸三大區域PMI向上回升，其中，大陸PMI回升後連續三個月擴張，市場預期全球景氣第2季觸底，下半年有望雙位數回升。

鍾安綾表示，疫情導致美國第2季經濟跳崖式衰退，美股亦反應經濟最高重挫近40%，賣債補股及提高流動性成為3月重大議題，也造成信用風險大幅提升，也造成信用風險大幅提升。然在美國聯準會重啟零利率並大規模購債後，經濟尾端風險解除。

展望後市，鍾安綾表示，海嘯後台灣GDP成長走勢與全球相當，然台灣疫情相對全球穩定，預估台灣GDP成長將優於全球。在企業獲利表現上，台灣企業今年也有望逐季走揚。在看好題材上，電子股方面仍偏重在5G手機、半導體、雲端伺服器、iPhone供應鏈、AMD供應鏈；傳產則相對看好工具機。