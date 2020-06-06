快訊

兩人想的一樣…睡前通電話 李佳芬對韓國瑜這樣說

立即生效！美國取消對陸「禁飛令」 但每周航班砍半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股指數周線連三紅 法人：資金行情持續發酵

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股周線連三紅，指數並來到近三個月新高。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股持續走高，不畏疫情尚未結束及經濟數據依然疲弱，主要是金融市場對於下半年經濟回溫抱持相對正向期待，以及充沛的資金環境所推升。

廖哲宏表示，若單從股市走勢與基本面狀況分析來看，目前是脫鉤的。雖然經濟面不佳，但歐美政府祭出購債及各項振興方案，一方面解決流動性風險，同時也激勵投資信心，最差狀況可能將過。

另一方面，受惠於資金充沛，亦是支撐台股連五日收紅，外資過去五日也轉為買超。根據證交所統計，過去一周外資累積買超達463.71億元。

廖哲宏表示，儘管去年迄今外資大幅賣超台股，但考量市場逐漸趨穩，加上台股具備高股息誘因，持續吸引外資回補。故從目前角度觀察，市場要大跌不易，除非有非預期性的事件發生，或者是中美貿易衝突失控及疫情再度死灰復燃。

展望後市，廖哲宏表示，由於受疫情影響所導致的獲利不佳狀況，眾所皆知，且已大部分反映在股價上，目前市場樂觀氣氛其實反映的是市場更期待明年的成長預期。所以時序上步入6月，市場若因反應財報數據而出現拉回時，反而適合逢低承接。

在技術面，廖哲宏表示，從技術線型看，先前的年線，已從壓力變成支撐，所以，11,000點將有望成為未來的重要關卡。在投資建議上，廖哲宏表示，指數自低點8,681點反彈以來，幾乎沒有回檔，雖然正向看待後市，但在目前基本面尚未跟上市場腳步情況下，仍建議逢低買進、不追高。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，全球歐美和中國大陸三大區域PMI向上回升，其中，大陸PMI回升後連續三個月擴張，市場預期全球景氣第2季觸底，下半年有望雙位數回升。

鍾安綾表示，疫情導致美國第2季經濟跳崖式衰退，美股亦反應經濟最高重挫近40%，賣債補股及提高流動性成為3月重大議題，也造成信用風險大幅提升，也造成信用風險大幅提升。然在美國聯準會重啟零利率並大規模購債後，經濟尾端風險解除。

展望後市，鍾安綾表示，海嘯後台灣GDP成長走勢與全球相當，然台灣疫情相對全球穩定，預估台灣GDP成長將優於全球。在企業獲利表現上，台灣企業今年也有望逐季走揚。在看好題材上，電子股方面仍偏重在5G手機、半導體、雲端伺服器、iPhone供應鏈、AMD供應鏈；傳產則相對看好工具機。

台股 疫情 外資

延伸閱讀

投信：台股震盪格局持續 後市觀察3大方向

貿易戰陰影難除 台股震盪整理個股差異大

台股挑戰萬一關卡 關鍵在歐美解封復甦速度

國家隊買不停 點火台股520

相關新聞

航空及郵輪股的逆襲 謝金河：資本市場開始逆時鐘

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「航空及郵輪股的逆襲：資本市場開始逆時鐘」一文，他表示，股市投資人最需要修習的是以理素質的...

台股指數周線連三紅 法人：資金行情持續發酵

台股周線連三紅，指數並來到近三個月新高。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股持續走高，不畏疫情尚未結束及經濟數據依...

夜盤台指期站上11500點 分析師：保守者可布局多頭價差

今(6)日清晨收盤的盤後交易台指期曾衝上11,600點，終場以11,580點作收。統一期貨經理廖恩平表示，目前台指期最大...

就市論勢／IC設計、伺服器 吸睛

美歐國家解封復工，國際股市持續反彈，僅管美國種族暴動，也擋不住國際資金潮，台股維持多頭趨勢不變。加權指數昨（5）日漲86點，收11,479點；櫃買指數漲1.33點，收153.39點。

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 狂飆13％

台股受惠於外資認錯回補，日線連五紅，富邦蘋果正二N（02001L）發揮兩倍槓桿威力，本周狂飆13.28%，表現最吸睛，富...

法人：資金行情將續航

台股看回不回，6月首周連五紅，周漲537點，站上所有均線，法人認為，資金行情持續，預期多頭仍可續航，但向上空間可能不大。

記憶體夠力 外資按讚

南亞科（2408）公布5月營收，創今年次高，瑞信證券指出，在家辦公需求將提振記憶體價格，看好南亞科第2季營收跳增；摩根大...

台灣50指數納緯穎 高股息將新增五檔

臺灣證券交易所昨（5）日公告與富時羅素合編的台灣指數系列成分股調整，台灣50指數將新增高價股的緯穎，剔除寶成；台灣高股息...

六利多簇擁 台股連五紅

受惠於解封、熱錢回籠、軋空、股東會、除息、季底作帳等六大題材簇擁，台股昨（5）日連五紅，再創本波反彈新高，自8,523點...

股海自由行／餐飲百貨飯店 可望打開悶鍋

各地陸續開始解封，加以各國央行聯合出手貨幣與財政刺激政策，穩定市場秩序及增快經濟復甦腳步，台股方面，投信法人買盤積極，外...

6月25、26日端午節休市 20日補上班

臺灣證券交易所表示，因應6月25日（周四）為端午節及26日彈性放假，這兩天台股將休市，並調整6月20日（六）補上班，但不...

台股上檔仍有空間可期 但追高風險也漸增

雖然國際股市出現整理，但台股今（5）日在法人持續回補，加上新台幣持續升值下，指數受電子權值股帶動，大盤呈現開高震盪走高，...

熱門新聞

1,600億元資金將調整！0050、0056最新成分股出爐

台塑四寶5月營收「一好三壞」 終結連三降

台股後勢看好？ 法人：資金回流這周只是開始

搶「後疫情」商機 台化估下半年營運好轉

國巨股東會通過配息15元 股價卻翻黑400元再失

創新高！滙豐喊聯發科675元 美銀喊譜瑞1,150元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。