美股大漲 台灣美國道瓊期爆萬口大量

今(6)日清晨收盤的美股大漲，台灣期交所的夜盤交易中，台指期以11,580點作收，上漲123點。主要是美國公布5月非農就業人數為250.9萬人，超乎市場預期呈現增加；5月失業率13.3%遠優於市場預估，經濟重啟後的就業市場明顯出現改善。

夜盤交易的台指期近月合約盤中曾上衝到11,620點，終場收盤為11,580點，總成交57,531口；電子期近月合約收513點，收漲5.6點。

美國道瓊期貨近月合約收27,075點，上漲653點，成交10,746口；美國那斯達克100期貨近月合約收9,836點，上漲184點，成交1,591口。

期貨分析師表示，美股呈現樂觀走勢，對於台股也將帶來激勵，尤其下周有台積電股東會將可望更激勵台股，目前操作上，台指期、美國道瓊或美國那斯達克100期貨可偏多操作，但仍宜留意期貨有槓桿倍數，要控管資金風險。

今日清晨收盤的美股表現：道瓊指數收27,110.98點，上漲829.16點；標普S&P 500收漲3,193.93點，上漲81.58點；NASDAQ 收9,814.08點，上漲198.27點；費城半導體收2,003.76點，上漲50.29點。