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ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 狂飆13％

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股受惠於外資認錯回補，日線連五紅，富邦蘋果正二N（02001L）發揮兩倍槓桿威力，本周狂飆13.28%，表現最吸睛，富邦特選蘋果N等四檔指數投資證券（ETN）上揚逾5%。

全球各國陸續解封，經濟可望擺脫先前頹勢，加上油價反彈，油元國主權基金賣股壓力減輕，權王台積電連日走揚，引領台股順勢站回所有均線，統計加權指數單周漲537點或4.90%，連二紅，櫃買指數周線續漲6.01點或4.07%，締造連11周上漲紀錄。

13檔追蹤台股標的為主的ETN中，除反向做空的富邦蘋果反一N逆勢下跌6.77%，其餘全走揚，其中富邦蘋果正二N在本周大放異彩，漲幅達13.28%，昨（5）日收在6.31元，亦創掛牌後新天價。

至於富邦特選蘋果N、兆豐電菁英30N、統一漲升股利150N、元大富櫃200N等四檔ETN，在本波資金行情推波助瀾下，本周分別上漲7.04%、5.22%、5.17%、5.08%，也都繳出打敗大盤的優異成績單。

蘋果 富邦 台股

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