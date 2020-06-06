六利多簇擁 台股連五紅

受惠於解封、熱錢回籠、軋空、股東會、除息、季底作帳等六大題材簇擁，台股昨（5）日連五紅，再創本波反彈新高，自8,523點低點上漲近3,000點；櫃買指數周線連11紅，領先創今年最高、更是2018年7月4日來高點。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清均認為，台股季線翻揚，站回所有均線，為中多格局奠定基礎，在資金行情推波助瀾下，指數仍有高點可期，下周先挑戰3月5日11,525點高點，建議拉回擇強布局，選股不選市。

全球各國陸續解封，市場樂觀期待經濟重啟；國際油價反彈，油元國主權基金賣股壓力減輕；美聯準會（Fed）等主要央行釋放流動性，壓抑美元指數表現；投資人重新擁抱風險資產，近期國際股市大開資金派對。

台股6月進入股東會、除息旺季，配合外資認錯回補、市場觀望者眾衍生的軋空單、軋空手行情，以及投信、集團股季底作帳，指數突破年線後，本周展現難得的連五日收高，昨日再漲86點收11,479點，成交量減縮至1,811億元。

內資、中小型股為主的櫃買指數昨日上漲1.33點收153.39點，在國際股市中表現名列前茅，不但創近二年來最高，周線更出現連11紅的亮眼走勢。

下周是台股的「超級股東會」周，電金傳重量級企業在內、高達425家上市櫃公司召開股東會，包括電子股權王台積電、聯電晶圓雙雄，聯發科、股王大立光、台達電、華碩，以及高價IC設計股矽力-KY、祥碩、瑞昱、聯詠、原相等，市場押寶公司派可望釋出利多，推升近期股價走強。

元大金、富邦金、國泰金、開發金、台新金、玉山金等重量級金控，以及台塑、台泥、國建、興富發、潤泰新等大型傳產股東會，也是下周市場關注的重頭戲。

外資昨日買超70億元，連五買，累計單周買超463億元，是本波反彈來第二高水準；外資在台指期淨多單增加609口，再上4萬口至40,035口。

內資方面，投信加碼8億元，連11日買超，累計本周買超67億元。本波較晚翻多的自營商連11買，以自行買賣部位來看，本周更大買84億元。八大公股行庫昨日轉為賣超11億元，以金額來看，主要賣超台積電逾9億元，以及聚陽、台灣大、南亞科等逾1億元，加碼晟德、鴻海、玉晶光、聯發科等1.2億元至2.4億元不等。