台灣50指數納緯穎 高股息將新增五檔

臺灣證券交易所昨（5）日公告與富時羅素合編的台灣指數系列成分股調整，台灣50指數將新增高價股的緯穎，剔除寶成；台灣高股息指數則新增義隆、中鼎、健鼎、福懋和京城銀，剔除國巨、台化、大成鋼、南亞科及台勝科。指數調整將於6月19日（周五）盤後生效，將牽動近1,600億元的資金挪移。

證交所指出，考量高股息指數連結的ETF規模龐大，自新成分股生效日起有五天的「指數定期審核過渡期」，包括6月22日、23日、24日、29日及30日，期間各股票權重將採過渡期間權重調整。

台股最具影響力的兩大指數成分股調整吸引關注。目前連結台灣50的元大台灣50 ETF規模近900億元，富邦台50 ETF則有40億元，高股息指數的元大高股息則超過600億元。

證交所表示，台灣50指數新一期成分股將新增緯穎，剔除寶成，候補名單矽力-KY、智邦、瑞昱、聯詠和臻鼎-KY。

中型100指數新增寶成、義隆及神隆，剔除緯穎、國際中橡和為升，候補名單正隆、華固、超豐、健策、亞太電、國光生、奇力新、長虹、東和和群電。

台灣資訊科技指數也新增義隆，剔除群創；台灣發達指數新增群創、神隆，剔除國際中橡和為升。台灣高股息指數則新增義隆、中鼎、健鼎、福懋、京城銀，剔除國巨、台化、大成鋼、南亞科及台勝科。