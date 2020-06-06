就市論勢／IC設計、伺服器 吸睛

經濟日報 / 葉獻文（保德信高成長基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美歐國家解封復工，國際股市持續反彈，僅管美國種族暴動，也擋不住國際資金潮，台股維持多頭趨勢不變。加權指數昨（5）日漲86點，收11,479點；櫃買指數漲1.33點，收153.39點。

為避免疫情造成短期經濟狀況衝擊，美國與全球央行無不卯足全力印鈔，好在低通膨環境有利政策推出。美聯準會表示後續將有更多刺激方案，歐洲央行近來也加碼6,000億歐元購債計畫。此波資金潮來的快速，成為股市上漲動能。

投資建議

以籌碼面而言，今年以來外資賣超台股逾6,000億，然而新台幣表現持平，顯見資金並未匯出台灣，這將成為台股未來潛力買盤；加上投信法人平均持股水位低於九成，後續尚有籌碼加碼台股。儘管近來股市逢高有拉回可能，後續有向上空間，台股再創新高不無可能。

疫情雖未完全獲得控制，但市場恐慌氣氛下降，擇優布局為當前選股策略。逢下半年電子旺季來臨，市場焦點依然圍繞在電子股。自美中科技角力戰再度重燃，華為禁令使得市場供應鏈洗牌，看好中國去美化取向，加上疫情改變民眾生活型態；因此預期半導體中IC設計、伺服器及5G設備需求等相關設備會有表現。

此外，市場預估下半年iPhone 12新機推出，預計7月或8月將會量產，雖可能因故延遲至秋季出貨，但上游零組件拉貨動能並未受到影響，蘋果相關廠商7月營收有望受惠新機拉貨動能。

展望下半年投資主旋律仍以電子股為主，在全球疫情趨緩並逐步解封下，預期疫情對台灣經濟負向衝擊不會維持太久，企業與民眾生活將恢復正常活動，搭配政府各項紓困與即將上路振興券，沉寂已久內需消費類股料有所表現。預期下半年台灣經濟有望出現V型反轉，台股後市依然看俏。

台股 疫情 電子股

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