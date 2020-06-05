美國經濟數據止穩 台指期夜盤漲逾百點

美國經濟數據止穩，帶動美股攻高走強，台指期今（5）日夜盤盤中隨勢漲逾百點反映。法人指出，6月外資重新回流、防疫逐漸解封、國內消費人潮回升等利多將可望持續帶動指數表現。

美國5月就業報告強勁，非農就業人數反增250.9萬人，5月失業率為13.3%，遠低於市場預期，激勵道瓊指數早盤漲2.8%，那斯達克指數漲1.7%，S&P500漲2.3%；在美股走強下，台指期夜盤同步攻高，盤中漲1%，漲逾百點。

法人指出，疫情導致美國第2季經濟跳崖式衰退，賣債補股及提高流動性成為3月重大議題，也造成信用風險大幅提升，惟在美國聯準會重啟零利率並大規模購債後，經濟尾端風險解除。

雖然整體經濟層面尚未完全復甦，但歐美政府祭出購債及各項振興方案，解決了流動性風險，同時也激勵投資信心，市場最差狀況可能將過，而台股受資金行情帶動，指數表現向上整理，投資氣氛偏向樂觀，6月外資重新回流、防疫逐漸解封、國內消費人潮回升等利多將可望持續帶動指數表現。