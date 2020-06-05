外資5月匯出33.93億美元 連四月淨匯出

外資看回不回！5月受到美中對峙情勢再起，部分國家疫情仍嚴峻，加上金融市場系統性問題資金流動、賣股求現，金管會今天公布5月外資最新統計，5月單月外資加上陸資，仍淨匯出33.93億美元，折合新台幣約1,018億元，從2月來已連續4個月淨匯出。

金管會資料顯示，1月外資淨匯入12.896億美元，之後新冠肺炎疫情衝擊台股，2月、3月外資轉呈淨匯出38.97億美元與103.956億美元，4月外資再度淨匯出，但金額已縮小到4.284億美元，原本外界以為5月外資會回頭，但金管會最新公布外資又擴大匯出到33.93億美元，等於連四個月都匯出。

今年前5月外資已淨匯出168.24億美元，等於這波疫情蔓延開來，外資已從台灣抽腿資金約折合約5,047億元。同時金管會亦公布，截至5月31日止外資加計陸資，累計賣超上市股票約6,650.13億元、賣超上櫃股票約216.84億元。