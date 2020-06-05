台股上檔仍有空間可期 但追高風險也漸增

雖然國際股市出現整理，但台股今（5）日在法人持續回補，加上新台幣持續升值下，指數受電子權值股帶動，大盤呈現開高震盪走高，收盤指數11,479點、收在相對新高，上漲86點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，近期投信與官股券商持續維持回補，外資近期也加入買超行列，法人資金持續回補，對於季底的作帳行情增添希望，且新台幣近期升破30元大關整體表現相對強勢，預期在央行維持低利率，盤面資金行情仍在，全球股市近期也在疫情趨緩，各國股市持續往上表現。

台股在指數突破半年線後，整體量價結構表現佳，目前短期均線持續維持多方排列，長期均線中目前也只剩下半年線下彎，季線、年線也都翻揚；就周線來看，周線大漲，K線收長紅且連三周收紅，並且周KD指標持續維持黃金交叉，周量也持續遞增，顯示中期趨勢也仍維持看好，預期大盤仍有表現空間。

雖然指數持續維持在高檔，盤勢也未出現立即反轉的跡象，但就產業來看，第2季為傳統淡季，近期台灣公布的製造業指數表現也不甚理想，股價若無法與基本面配合，後續上漲動能有疑慮，另外美國對華為制裁衝擊台灣相關供應鏈的問題仍在，近期股價與季線的正乖離也過大，加上5月份以來整體融資餘額增加幅度約12%，明顯大於指數漲幅，在籌碼近期有逐漸凌亂下，追高風險也漸增。