績效連續墊底兩周後 原油正向ETF強力反彈登冠軍

全球愈來愈多地方逐漸恢復經濟活動，主要股市本周持續反彈，油價也彈升。在台掛牌的ETF中，本周主要股市正向ETF幾乎都是正報酬，以原油正向、陸港股正向及台股正向ETF最強勢，美國公債正向及VIX ETF最弱勢。

許多地區重啟經濟活動，全球主要股市反彈，市場預期對於原油的需求將提高，推升國際油價上揚。原油相關ETF最近暴起暴落，在領跌兩周之後，本周領漲。

街口S&P布蘭特油正2（00715L）價量揚升，本周狂漲25.9%，為本周所有ETF漲幅冠軍。元大S&P原油正2漲9.8%，元大S&P石油則漲2.2%。

油價反彈，原油槓桿ETF再度匯聚人氣，最近交易量重新超過原型ETF，而且溢價幅度也持續縮小。另外，正向與反向ETF同步下跌的異常現象也消失了。元大S&P原油反1本周狂跌10.3%，為本周所有ETF漲幅倒數第二名。

到5日下午5時，元大S&P原油正2 的淨值已提高到0.82元，溢價幅度下滑到200%；街口S&P布蘭特油正2淨值回升到3.43元，溢價降到85.7%；元大S&P石油淨值則是7.43元，溢價降至26.2%。

股市持續反彈，VIX ETF爆量下跌。以5日的成交量來說，富邦VIX以27.6萬張的成交張數遙遙領先，再來是元大台灣50反1的11.6萬張、元大滬深300正2的6.3萬張、街口S&P布蘭特油正2的3.2萬張、元大S&P原油正2的2.6萬張。