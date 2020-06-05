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1,600億元資金將調整！0050、0056最新成分股出爐

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

眾所期待台灣指數系列成分股調整終於出爐！臺灣證券交易所公告，台灣50指數將新增高價股的緯穎（6669），剔除寶成，台灣高股息指數則新增義隆、中鼎、健鼎、福懋、和京城銀五檔，剔除國巨、台化、大成鋼、南亞科及台勝科。

目前連結台灣50的元大台灣50規模近900億元，富邦台50規模40億元，高股息指數的元大高股息則超過600億元，是台股相關最具影響力的兩大指數，成分股調整動見觀瞻。

上述包括緯穎、義隆等新增股，堪稱此次調整贏家，不過值得同步留意，去年納入股息率超高的國巨的高股息指數，竟在這次剔除，法人推測為今年國巨大漲，目前現金殖利率僅3.8%被剔除，如南亞科、台勝科、大成鋼等殖利率也低於4%；而被納入的福懋6.6%、健鼎5.9%、義隆5.6%、中鼎5.4%、京城銀4.3%。

證交所公布與富時羅素合編的台灣指數系列成分股調整，台灣50指數將新增緯穎，剔除寶成，候補名單矽力-KY、智邦、瑞昱、聯詠和臻鼎-KY。

中型100指數新增寶成、義隆及神隆，剔除緯穎、國際中橡和為升，候補名單正隆、華固、超豐、健策、亞太電、國光生、奇力新、長虹、東和和群電。

台灣資訊科技指數也新增義隆，剔除群創；台灣發達指數新增群創、神隆，剔除國際中橡和為升。

台灣高股息指數則新增義隆、中鼎、健鼎、福懋、京城銀，剔除國巨、台化、大成鋼、南亞科及台勝科。

相關變動自6月19日（周五）盤後起生效，另外考量高股息指數之ETF規模龐大，前次分三天調整，此次擴大為五天的「指數定期審核過渡期」，分為6月22日、23日、24日、29日及30日，期間各股票權重將採過渡期間權重。

高股息 義隆 南亞科

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