國泰中企A級債7+ 7月14日終止上櫃

繼國泰投信公告，旗下「國泰中企A級債7+」（00798B）因規模低於法定門檻，決定終止信託契約；櫃買中心指出，國泰中企A級債7+ ETF將於7月14日終止上櫃，此前投資人仍可在市場交易。

國泰中企A級債7+成立以來，受到中資美元債的能見度和大陸債ETF監管影響，規模一直有限，今年第2季表現更從1億元以上，陸續下滑到5,000萬不到；至今（5）日規模僅4,564萬元，已低於法定要求平均規模須達1億元。

國泰投信日前公告，考量國泰中企A級債7+達到清算門檻，決定終止信託契約，並已報請金管會核准。櫃買中心按規定宣布該ETF將於7月14日終止上櫃，下市後，國泰投信仍持續辦理投資人服務事宜。