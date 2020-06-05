快訊

影／駕駛闖紅燈拒攔查衝撞員警 警雙腿骨折開刀

遠東航空欠薪、資遣費 1029名員工聲請強制執行獲准

證交所攜手元富證 邀24家公司參與線上投資說明會

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

證交所繼日前攜手永豐金證券引資，下周一（8日）起至12日，將加碼與元富證券主辦「A Post-Pandemic World: Taiwan Market Outlook」線上投資說明會，安排上市櫃的旺宏、創意、新光金等半導體、傳產、生技暨金融業共24家公司，與來自亞洲地區的機構投資人線上會談。

此次參與會談的24家企業，分別是旺宏、致茂、瑞昱、廣達、南亞科、強茂、新光金、欣興、景碩、新日興、創意、貿聯-KY、泰鼎-KY、祥碩、中美晶、聯茂、旭隼、藥華藥、鈺太、矽創、大江、富邦媒和美利達。

證交所表示，新冠肺炎一度衝擊全球經濟活動，對各種產業造成不同挑戰，近期隨著疫情趨緩，投資人渴望了解後疫情時代企業因應之道與發展前景，企業也期待加強與投資人溝通。

證交所今年4月響應防疫，首度舉辦線上投資說明會，獲得與會投資人和企業代表高度肯定，此次在6月份加碼多辦二場，下周起攜手元富證券合作辦理線上引資，為今年第三場活動，將舉辦長達一周。

證交所指出，會中邀集亞洲金融中心香港、新加坡、日本和快速崛起的新南向市場馬來西亞等地機構投資人，與我國24家上市櫃公司代表，透過線上視訊互動進行交流，提升海外機構投資人對我國企業的了解。

證交所並於6月8日安排兩場線上專題演講，向機構投資人分享疫情期間，台灣防疫有成，台股表現突出，持續推動多項市場改革。

另外，證交所也將介紹投資人高度關注的公司治理發展，藉此傳達我國市場與國際接軌的開放政策。

證交所期許，透過線上會議舉行，為上市公司及各國投資人搭橋，讓海外機構投資人不因國界限制，持續關注台灣市場，也推動國內優秀企業被看見，吸引更多外資投入台股。

證交所 疫情

延伸閱讀

證交所攜手元富證 搭建台企與國際投資人溝通橋樑

新冠肺炎防疫5個月 你所不知道的防疫醫師甘苦談

泰鼎Q3營收將季增雙位數 毛利率同步向上

指中國企業慣於做假帳 蓬佩奧籲證交所收緊規則

相關新聞

權值股續強 台股終場漲86點收11,479點

美股昨夜漲跌互見，台股今日以小漲開出後，在台積電、大立光、聯發科等權值股續強下，指數穩步墊高，盤中隨著小道瓊期貨電子盤漲...

台股後勢看好？ 法人：資金回流這周只是開始

今（5）日台股開盤衝上11400關卡，盤中一度漲逾70點。回顧本週台股大盤，累計漲幅將近500點，不但穩站「萬一」大關，...

台股指數勁揚 當沖占比飆高

近期台股逐步攀升，隨著大盤指數再往11,500點關卡邁進，集中市場單日成交金額連續兩天在2,000億元以上，投資人憂喜參...

儒鴻領軍上櫃紡織小兵 類股創兩個半月來新高

紡織股今日在股王儒鴻（1476）領軍下，上演反彈行情。市場預期，儒鴻4月營收為谷底，5、6月營收有機會向上表現，主要反應...

創新高！滙豐喊聯發科675元 美銀喊譜瑞1,150元

IC設計股利多不斷，滙豐證券最新報告，看好聯發科（2454）受惠華為新禁令及5G大躍進，下半年到明年獲利大幅優於預期，一...

台股下半年中多格局 留意5G等基本面加持股

美股雖有抗爭與美中關係緊張的雙重利空，但長線經濟重啟的利多更為強勢，導致美股持續震盪創高，其中又以科技類股表現相對強勢，...

影／第三季拉高產能 陳泰銘：因應景氣的長期規劃

針對下半年的展望不明朗，國巨為何拉高第三季的產能？

台積電308.5元開高走高 市值衝8兆

台積電ADR周四收漲2.3%，台積電在外資連四買之下，今（5）日股價以308.5元開高後一度衝達309元，市值也同步衝上...

美股漲跌互見 台股小漲開出站回11,400點關卡

美股昨夜漲跌互見，道瓊電子盤今早也僅呈現小漲，台股以11,418.01點小漲24.78點開出後，台積電、大立光續揚下，指...

美股漲跌互見 法人估台股量縮整理

美股指數漲跌互見。台股連續多日站穩年線，法人認為，短期將量縮整理，累積向上攻擊能量

營收三增族群 將扮多頭要角

5月營收密集出爐，業績題材受矚目；觀察截至昨（4）日，新普（6121）、威剛、全國電、信邦、義隆等「營收三增」族群，無論...

外資狂掃台積 四天回補4.27萬張

台股續演驚驚漲行情，在外資持續進場回補下，昨（4）日一度攻上11,400點，醞釀進攻3月疫情前高點11,525點。法人表...

熱門新聞

破天荒！大立光專利授權蘋果

十年前的教訓 成就大立光專利霸業

AI概念股 強勢走高

台積電股價衝309元 市值突破8兆元

營收三增族群 將扮多頭要角

集團股作帳 多頭點火

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。