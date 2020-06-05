證交所攜手元富證 搭建台企與國際投資人溝通橋樑

台灣證券交易所與元富證券，於6月8日至12日共同主辦「A Post-PandemicWorld: Taiwan Market Outlook」線上投資說明會。安排我國半導體、電子、傳產、生技醫療及金融產業等共24家上市櫃公司，與來自亞洲地區機構投資人進行線上會談。

新冠肺炎疫情大幅度影響全球經濟活動，亦對各種產業造成不同程度的挑戰，隨著疫情逐步趨緩，投資人亟需了解後疫情時期企業的因應與發展，企業亦期待與投資人溝通的機會。

證交所繼4月首度舉辦線上投資說明會，獲得與會投資人及企業代表高度肯定後再次出擊，6月份加碼二場，本次與元富證券合作辦理線上引資，為今年度第三次的活動。

這次活動為期一周，邀集亞洲金融中心香港、新加坡、日本及快速崛起新南向市場馬來西亞等地機構投資人與我國上市櫃公司代表，透過線上視訊互動方式進行交流，提升海外機構投資人對我國市場及企業的了解。

證交所將於6月8日安排二場線上專題演講，除向機構投資人分享疫情期間臺灣防疫有成，台股表現佳，持續推動的多項市場改革，另介紹投資人最為關注的公司治理發展，藉此傳達我國市場與國際接軌的開放政策。專題演講影片將於6月8日後上傳至Webpro3.0 影音傳播網https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=160 「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞TW Outlook」。

長期以來證交所致力於推廣台灣資本市場，即使面臨疫情的衝擊，對於市場參與者的服務不間斷，透過舉辦線上會議為上市公司及投資人搭橋，讓海外機構投資人跨過地域及旅遊禁令的限制，持續關注臺灣市場，也讓台灣優秀企業被世界看見，吸引更多海外投資人加入台股。