三王齊漲、台股收漲86.17點 三大法人買超88.76億
台股今（5）日開高走高，權王台積電領漲，蘋概三王全數收紅，盤中一度衝達11,482.36點，終場以11,479.4點作收，上漲86.17點，成交量1,792.48億元；三大法人買超88.76億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超70.78億元，投信買超8.15億元，自營商買超（合計）9.83億元，其中自營商（自行買賣）買超4.42億元，自營商（避險）買超5.4億元。
台股今日以11,418.01點小漲開出，台積電、大立光、聯發科等權值股續強，推升指數走高，一度衝達11,482.36點，再下創反彈以來波段新高，終場以11,479.4點作收，漲幅0.76%，周指數上漲537.24點，周漲幅4.91%。
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