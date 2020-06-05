外資接連喊買聯發科 目標價最高上看675元

聯發科（2454）最近頻獲外資關愛，陸續有多家外資喊買及調高目標價，亞系外資最新報告出爐，看好聯發科今年及明年獲利成長，調高評等到買進，目標價更由311元倍增至675元，創下目前外資圈最高目標價。

包括美系外資、亞系等多家外資本周陸續喊買聯發科及調高目標價，3家美系外資中，一家重申加碼評等，目標價由470元調高到536元；一家重申買進評等，目標價由450元調高到600元；一家重申加碼評等，目標價530元；兩家亞系外資中，一家首評給予買進評等，目標價435元；一家重申優於大盤表現評等，目標價由438元調高至565元。

亞系外資最新報告表示，原預估美國圍堵華為的轉單效應將提高聯發科明年每股盈餘21%，隨著華為禁令實施時間比預期早，加上5G智慧手機市場滲透率提高，亞系外資決定調高聯發科今明年每股盈餘預估，分別為21.44元、30.66元，幅度分別為23.9%、63.2%。

亞系外資調高今明年聯發科5G晶片出貨量預估，由原先的2,300萬顆、5,200萬顆調高到7,000萬顆、1.7億顆；預估聯發科明年可獲華為5G晶片訂單60%，在中國智慧手機市占率達60%。

亞系外資認為，雖然在能不能順利出貨給華為還有不確定因素，但聯發科仍可受惠於供貨給OPPO、Vivo等其他中國品牌客戶；亞系外資決定調高聯發科評等，由原先的持有調高到買進，目標價則是目前外資圈最高的675元。

聯發科今日以493元開高，上漲3元，一度拉升至497.5元，上漲7.5元，創2015年1月以來的波段高點，盤中漲幅1.12%。