台股後勢看好？ 法人：資金回流這周只是開始

今（5）日台股開盤衝上11400關卡，盤中一度漲逾70點。回顧本週台股大盤，累計漲幅將近500點，不但穩站「萬一」大關，甚至接連突破年線及半年線。法人指出，本週台股資金回流只是開始，下週仍有拉抬空間，建議持續關注電子相關類股。

根據統計，5月三大法人賣超累計1506億元，其中外資更是賣超1517億元；6月截至昨日，三大法人已累計買超580億元，外資占其中392億元。而台股融資餘額昨日也已到達1176億元，是近一個月來的高點，顯見資金確實正在回流。

法人認為，原先在防疫類股的資金因為「翹翹板效應」回流到電子股，而這樣的效應下周會更加明顯。此外，後疫情概念股如運動紡織、航空運輸等族群，也可望在大盤拉抬下持續有所漲幅。

台新投顧副總黃文清表示，今日台股強勢的航運和紡織族群，都反應各國解封後勢看漲，這些在疫情期間受創較大的族群持續谷底翻揚。日盛投顧總經理鍾國忠則指出，因為聚陽（1477）公布5月營收MOM成長27%，表示紡織產業已見回升，具有指標性帶動作用，使今日紡織族群走揚。