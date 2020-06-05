中租-KY擬每股80元發特別股 股息率估3-4%

華倫．巴菲特以大股東的姿態干預美國運通時，並未要求取得該公司的董事會代表席次，也沒有針對公司的營運績效提出盤查式的疑問。他沒有要求提高股利，也沒有質疑該公司的資本支出。取而代之的，他只要求美國運通自由運用它的資本，好好賠償所有在這場騙局中遭到蓄意詐騙的當事人。在這之前，巴菲特已深入研究美國運通的狀況，所以他了解它是一家難得一見的傑出企業。

2018-07-16 15:33