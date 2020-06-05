中租-KY擬每股80元發特別股 股息率估3-4%

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

中租控股（中租-KY,5871）決議發行甲種特別股上限1.5億股，每股暫定價格80元，董事會並決議股息率加碼上限4.5%，如以每股80元足額發行則募資規模達到120億元，將可償還銀行借款及充實營運資金、強化財務結構，中租預計第3季底落實發行計畫。

中租-KY尚未決定除權息交易日期，按照往昔慣例，若特別股發行將落在9月，則普通股除權息交易日應已過，有利於原股東拿到普通股股息後，支應認購特別股所需資金。

中租控股表示，目前發行價格只是暫定，且總發行額度是否會發到1.5億股也還有調整空間，至於股息率採5年期IRS利率為基準再固定加碼，董事會決議加碼幅度在2.5%-4.5%之間，則股息率上限可達到5%上下。不過，中租控股擬以之前國泰金（2882）、富邦金（2881）發特別股的股息率為參考，預期最終基準利率加碼後的股息率，可能落在3%-4%之間。

中租 股息

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