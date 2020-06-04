基亞、和進未依規發布重訊 櫃買處以違約金
櫃買中心6月4日公告，對基亞公司（3176）未依規發布重大訊息處以高達30萬元的違約金，同時也對和進公司未依規發布重大訊息及辦理資訊申報處五萬元違約金。
櫃買中心表示，基亞生物科技之重要子公司TBG Diagnostics Limited於3月17日因有重大訊息待公告而向澳洲證券交易所申請暫停交易，且於3月19日及3月31日分別因未能合理說明澳洲證券交易所詢問交易量價異常相關問題，以及未如期出具經會計師查核簽證的財務報告等事由，而被澳洲證券易所為暫停交易處置。因基亞公司未依規定針對前開事項發布重大訊息，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣30萬元。
此外，櫃買中心表示，和進電子3月26日董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股，惟該公司未依規定發布重大訊息及辦理資訊申報，而遲至5月18日始於公開資訊觀測站揭示，核有違反處理程序及作業辦法之規定。櫃買中心對該公司處以違約金新台幣5萬元。
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