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外資買超台積電14,766張、連四買 推升市值朝8兆挺進

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(4)日震盪，台積電(2330)為最大撐盤功臣，終場收在今日最高的306元，上漲5元，漲幅1.66%，市值增加1,296.52億元至7兆9,347.02億元，朝8兆元挺進；統計外資今日買超台積電14,766張，高居外資買超個股第二大，連續4個交易日買超。

台股今日以11,373.94點開出，上漲53.78點，早盤在蘋概三王齊揚下一度站上11,400點，衝達11,425.42點，上漲105.26點，可惜終場以11,393.23點作收，上漲73.07點，成交量2,016.82億元；三大法人買超69.21億元，其中外資買超44.83億元，投信買超17.31億元，自營商買超（合計）7.06億元。

台積電為穩住今日大盤的重要指標，台積電ADR周三收漲2.02%，台積電早盤以305元開高，盤中小幅震盪，終場收在306元，上漲5元，統計外資己連續4個交易日買超台積電，另外，投信今日買超307張，連三買，自 營商買超467張，連六買，合計三大法人今日買超台積電15,540張。

台積電5月來在外資賣超壓力下股價表現相對弱勢，6月以來，外資則是持續買超，推升股價重返300元之上，雖然市場擔憂華為被美國封殺恐衝擊台積電，但在先進製程持續領先，加上包括蘋果、超微、輝達、高通、聯發科等客戶訂單在手，可望支撐台積電的營運，後續值得留意股價是否在外資買盤之下展開補漲。

群益長安基金經理人王耀龍表示，隨著歐美重啟經濟，各國央行寬鬆立場未變、市場流動性佳，歐美股市持續走高之下，帶動市場投資氣氛，外資也回補台股，台股走揚重新站上萬一大關。

王耀龍說，後市來看，投資上仍須留意疫情發展、美中貿易關係演變，另外，經濟數據仍在反應先前疫情帶來的影響，加上近期台股來到高檔區間也需提防獲利了結賣壓，選股仍是當前投資操作的最佳策略，產業方面，可持續關注5G、物聯網、生技、績優傳產等類股表現。

台積電 外資

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