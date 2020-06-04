台積電撐盤、台股收漲73.07點 三大法人買超69.21億

這是一個不平靜的世界，從元月二十三日武漢封城以來，全世界困在肺炎疫情中，隔離、封城、鎖國，全球旅遊靜止成了主調，五月以來，中國兩會開幕，港版國安法撞擊香港，過去一八○年、香港從鴉片戰爭以來扮演的避風港角色也為之改變。過去一周，美國爆發白人警察打死黑人市民的種族暴亂事件，這個世界一直沒有平靜過。

2020-06-04 11:31