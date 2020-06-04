台積電撐盤、台股收漲73.07點 三大法人買超69.21億
台股今（4）日開高一度衝達11,425.42點，上漲105.26點，可惜11,400點大關得而復失，股王大立光翻黑，大盤漲幅也收斂，終場以11,393.23點作收，上漲73.07點，成交量2,016.82億元；三大法人買超69.21億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超44.83億元，投信買超17.31億元，自營商買超（合計）7.06億元，其中自營商（自行買賣）買超5.45億元，自營商（避險）買超1.6億元。
台股今日以11,373.94點開出，上漲53.78點，早盤在蘋概三王齊揚下一度衝高站上11,400點，可惜大立光翻黑，鴻海也一度翻黑，不過終場收小紅，盤中最低指數為11,341.58點，台積電為多頭撐盤指標，股價收在今日最高的306元，指數終場以11,393.23點作收，漲幅0.65%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言