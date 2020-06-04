美喆5月營收年減逾二成 7月將參與中國建築貿易博覽會

美喆-KY（8466）公告5月合併營收2.4億元，較上月增加1％，年減22.3％。今年受新冠肺炎疫情影響，累計前五月合併營收達11.1億元，較去年同期減少24.5％。

美喆-KY表示，雖然第2季營收因歐美地區封城影響受壓，但持續拓展家用石塑地磚業務，強化旗下外銷代工及自有品牌雙業務營運動能，其中，今年前五月SPC石塑地磚營收比重仍較去年同期提升達9％，有望逐步墊高集團在全球石塑地磚市場占有率。

展望下半年，美喆-KY看好歐美封城陸續解禁的需求反彈，結合目前產品銷售結構優化、自動化效益等策略，將可望帶動整體獲利能力明顯提升，集團也規劃旗下美喆、普隆兩大自有品牌參加7月中國國際建築貿易博覽會，強化自有品牌市場知名度並持續推出LVT、SPC石塑地磚新系列產品。

另外，在中美貿易戰可能捲土重來的趨勢下，美喆-KY仍專注落實「分散產能、分散市場」雙策略，未來台南廠建置的效益也可望朝優於原本設定的目標發展，目前台南新廠已完成招標作業準備動工計畫，目標今年第4季工廠外部完工，並且於明年第1季逐步進入量產階段挹注營運貢獻。