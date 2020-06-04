台股跳空開高震盪 終場漲73點收11,393

道瓊站回26000點大關，激勵台股今（4）日延續多頭行情，加權指數再度跳空開高，台積電續強下，帶領指數一度漲逾百點，並一舉越過11,400點關卡，盤中最高至11,425點，惟美股電子盤盤中翻黑，使得漲幅略為收斂，終場以11,393.23點作收，漲73.07點，成交量2,016億元。

昨日美股開高走高，受惠5月ISM非製造業指數落底回升，且ADP就業人數大幅改善，顯示美國就業市場壓力顯著改善，經濟復甦展望樂觀，持續帶動受疫情重創類股強勁反彈，終場四大指數全數收漲，道瓊站回26000點大關，那斯達克與費半距離收盤新高僅剩一步之遙。

今日亞洲主要股市表現則漲多跌少，由於美股電子盤開高後盤中翻黑，使得台、日、韓、港、陸股皆開高走低，不過台股收斂漲勢後盤中仍維持小漲0.5%，表現相對強勢，日、韓、港股則震盪力守紅盤之上，陸股則呈現小跌，表現最為弱勢。

觀察今日台灣50成分股表現漲跌互見，台積電開高持穩表現續強，盤中走揚1.5%，鴻海則開高後在平盤上下小幅震盪，大立光開高翻黑走跌，盤中小跌近0.5%，其餘如國巨、可成走揚逾2%，廣達、南亞科走揚逾1%，台塑、台化、正新及部分金融股也呈現小漲格局。而其餘盤面仍以IC設計、IC封測、汽車零組件、被動元件及部分基期較低的個股輪動。

法人指出，昨日台股價量齊揚，開高走高帶量站上11,300點關卡，並突破五月以來的整理型態，儘管今日盤中有震盪，不過在外資六月份開始正式回流，市場對於歐美疫情趨緩，後續經濟復甦看法正向下，短多態勢明確。