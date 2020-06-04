達麗未來業績看增 短線走強
達麗（6177）今年全台推案量超過200億元，未來業績看好，近日股價走揚，短線偏多，今（4）日盤中上漲2.8%，守穩所有均線之上。
達麗今年新完工建案較少，僅「達麗漾CITY」及新北「達麗大景匯」兩案，其中後者預計下半年完工，總銷金額25億元。達麗首季稅後純益為2.28億元，年減59.52%；每股稅後純益（EPS）為0.8元。
達麗今年加快推案動作，上半年新推案有高雄「達麗上東京」、新北「達麗麗水苑」、台北「陽明大苑」，總銷金額分別為29.3億、5億及40.3億；另第四季預計還有台南武東段、台中廣明段及創研段，總銷金額分別為37億、5億及53億 。從推案時間來來看，部分建案將於2022年完工認列。
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