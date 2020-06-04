多空廝殺11,400點關卡 連乾文：上檔壓力點尚未到

台股指數今日攻過11,400點關卡後，出現震盪走勢，多空雙方在11,400點較勁。品豐大中華投顧總經理表示，大盤順利突破半年線11,100點壓力，下波壓力應在11,495點附近。

連乾文說，預估下波壓力是依12,197點跌至8,523點，再反彈至黃金分割率0.809處約11,495點。

連乾文表示，台股壓力加重，但仍看好驚驚漲的資金行情，可留意獲利佳或營收佳個股股價迅速反應，代表人氣仍強。例如，系微（6231）4月稅後純益年增158.26%，每股純益 0.67元；華孚（6235）5月每股純益3.64元。此外，5月營收創新高的立積、譜瑞、耕興、鈊象、義隆電及熱映等。除息效果尚佳，代表投資氣氛佳，例如，信驊。

但也要關注政策有降溫跡象，注意股票如熱映、寶齡富錦、玉晶光、世芯、立積、矽力、愛普等較以往更容易被警示。生技股需觀察吉利德、美國生物技術（Moderna）等股近日股價走軟。