璟德股價跳空上漲 突破350元關卡

RF前段射頻大廠璟德（3152），今年4月營收創下近32個月波段新高，加上許多華為供應鏈，相繼受到美中限制令影響，但璟德在大陸主要客戶，正好是華為以外的主要供應商，因此對公司來說相對受惠。而近期在 5G手機帶動之下， IPD 功率元件尺寸放大、需求數量爆增，亦帶動璟德今（4）日跳空上漲，股價一度直攻漲停板，突破350元關卡，惟盤中受大盤震盪影響小幅拉回。

現階段璟德攜手聯發科及高通，供貨 5G 手機中的 SOC 需求給組裝廠，由於目前手機 IPD 產能相當吃緊，因此今年6月將引進新機台，第三季即可開始量產，而新廠設備在三大產品線上皆可以支應，擴增產能可望升至四成。

法人分析表示，璟德雖受疫情亂流，成長力道有所放緩，但目前整體業績持續向上，預估手機 IPD 出貨可望維持雙位數成長，爆發期將落在第三季左右，營收表現再創新高；另外， 法人預估在5G 滲透率方面，2021年將從今年的12.5% 提升至35%，因此下半年後的成長空間樂觀看待。