漲價效益逐步發酵 被動元件族群獲多頭點火
台股今（4）日開高攻11,400點後，盤中漲幅收斂，盤面上除了IC設計、IC封測及汽車零組件族群續強外，被動元件族群也獲得多頭點火，包括信昌電（6173）、華新科、聚鼎、禾伸堂、國巨、奇力新、大毅、凱美等盤中皆有1%-4%不等間的漲幅，成為盤中多頭族群的指標之一。
被動元件漲價效應逐步發酵，台廠第1季毛利率見明顯提升。投顧法人看好，隨著被動元件廠稼動率持續提升，出貨價量齊揚將帶動第2季營收大幅跳升，營運回到成長軌道，加上5G需求有望於下半年發酵，看好今年獲利將較2019年大幅成長。
法人指出，國巨漲價效應驚人，第1季毛利率40.3%，EPS 5.51元，獲利亮眼。因疫情影響日韓大廠生產受阻，短期供需持續吃緊使報價續漲，加上國巨稼動率同步提升，價量齊揚帶動第2季營運大幅提升。
此外，目前市場整體庫存仍低於正常水位，下半年需求面由5G相關帶動國巨稼動率持續提升，泛用型被動元件價格可維持於高檔。加上第3季有望開始認列KEMET獲利，看好今年獲利將年增1倍。
而禾伸堂第1季MLCC產線受疫情程度較小，高毛利被動元件產品營收比重提升11百分點至43%，帶動第1季毛利率季增6百分點至23.7%，獲利較去年第4季轉虧為盈，年增11.7%，財報獲利亮眼。
法人看好，禾伸堂本季受惠被動元件受惠MLCC漲價效應發酵及NB/PC需求持續，加上主動元件及系統模組代理業務谷底反彈，營收有望持續攀高。下半年透過設備去瓶頸方式增加現有MLCC產能 10%，加上被動元件價格可望維持高檔，全年獲利也有望較去年翻倍。
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