汽車類股盤中持續走強 電動車族群後勢更看好

今（４）日盤中，汽車類股指數持續強勢，由智伸科（4551）、宏旭-KY、劍麟帶頭領漲，漲幅皆一度來到4%。

汽車類股指數昨日表現強勁，收盤304.11點，上漲3.98%，在各類股指數中名列前茅。今日開盤微幅上漲至304.13點，盤中最高來到311.77點，在賣壓回籠下一度接近平盤，後又往上拉回。

豐彥財經執行長謝晨彥認為，台灣汽車零組件產業和中國大陸連結深，而此次汽車類股齊揚關鍵正是大陸車市近兩個月的大幅成長，一掃過去兩年大陸車市較為冷淡的陰霾。但他也提醒，這次的成長可能是疫情後的報復性消費，後續市場如何反應仍待觀察。

倫元投顧總經理錢冠州分析，疫情緩解帶來的消費復甦，讓車市仍有回升空間，持有相關個股的投資人不需急著出場。

針對電動車族群，謝晨彥指出，這次特斯拉受疫情影響不如傳統車廠來得大，近期油價下跌也未對特斯拉股價有太大影響，顯示電動車已走出與油價具高相關性的階段，包括市場接受度、各國法規要求等都利於電動車進一步發展，投資人可關注和電動車相關的族群，如貿聯-KY、和大、康舒等個股。