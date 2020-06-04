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台指期開高震盪 漲點收斂

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

美國ADP就業與ISM非製造業PMI數據回溫，美股延續漲勢，推升近月台指期今（4）日早盤再向上挑戰11,400點關卡，然而開高後遇到高檔獲利調節壓力，轉趨盤上震盪，不過漲點仍在50點之上。期貨商認為，台指期維持多方格局態勢，留意重要經濟數據公布。

在經過連日上漲後，市場獲利調節，壓抑台指期漲幅收斂，盤面上，權值龍頭台積電、股王大立光期上漲逾1%，為盤面的中流砥柱，另外，被動元件的國巨、華新科亦表現強勢；而傳產與金融族群則漲跌互見。

在淨部位方面，昨（3）日三大法人淨多單增加1,815口至17,445口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,500口至40,894口，且外資在現貨出現連續買超3天的動作。

期貨商指出，主要國家經濟陸續重啟，配合政府與央行救市力道持續增強，加上預期下半年經濟復甦，支撐台指期表現，若資金持續挹注，有利於台指期再進行攻高，本周投資人可留意即將公布的小非農與非農數據。

台指期 期貨

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