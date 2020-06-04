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昇佳新股抽籤狂熱 謝金河：可能是台股熱度升高的序幕

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

興櫃股王昇佳電子（6732）將以498元掛牌上櫃，是近幾年罕見高價掛牌的上市櫃公司，財信傳媒董事長謝金河認為，近期市場上有近2,000億元的大錢參加新股集資活動，「應該是30年前台灣錢淹腳目時代的狂潮僅見的盛況」，他表示，「這次昇佳新股抽籤狂熱，可能是台股熱度升高的序幕！」。

謝金河以新股申購再現狂熱，台股醖釀「大時代」！為題在臉書發文表示，在興櫃當了一陣子股王的光感測元件IC設計公司昇佳電子，將以每股498元超高價掛牌上櫃，是近幾年罕見高價掛牌的上市櫃公司，由於昇佳在興櫃市場仍有738元高價，市場預期抽到1張至少可賺20萬元以上，吸引投資人熱烈參與昇佳的新股抽籤。

謝金河說，昇佳資本額3.78億元，這次增資發行新股3,575萬元，新股籌碼不多，卻湧入35萬筆的申購，共有1,752億元巨資來搶昇佳的股票，如果再把開發疫苗的瑞磁科技(ABC-KY)及科嘉的增資算進來，市場上有近2,000億元的大錢參加新股集資活動，「這應該是30年前臺灣錢淹腳目時代的狂潮僅見的盛況」。

謝金河指出，今年來外資猛烈賣超台股，金額逾6,000億元，淨滙出也近5,000億元，新台幣理應狂貶，但新台幣一直堅挺在30元以內，外資跑了，顯然有比外資滙出更大的錢回流台灣，且這股回流台灣的熱錢流入股市非常活躍，操作手法也與過去的外資迥然不同。

他表示，今年生技防疫、口罩股的大投機，是內資的佳作；內資活躍也把OTC指數頂上今年疫情前的高價，只差一點就創新高，OTC指數今年從低檔拉升，漲幅近5成，除費城半導體指數，台灣的OTC指數名列前茅。

謝金河指出，台灣的金融帳淨流出連續39季，現在國內外利差幾乎沒有差別，這次外資賣超台股，但國內壽險機構大買台股，正好抵銷外資賣超的壓力，這些滯留在外的巨資回流，很可能讓台股重回「大時代」！這次昇佳電子新股抽籤狂熱，可能是台股熱度升高的序幕！

昇佳電子預計6月8日掛牌上櫃，公開申購吸引超過35萬筆投單，總合格件數達32萬1,023件，根據證交所公告資料，中籤率0.22%。

台股 外資 謝金河

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