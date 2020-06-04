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佳世達營收連四個月創同期新高 早盤帶量揚

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

佳世達（2352）靠著「聯合艦隊」發揮效益，逐漸走出新冠肺炎衝擊低谷，日前公告5月合併營收137.2億元，年增0.91%，月減5.28%，創歷年同期新高；累計前五個月合併營收674.1億元，年增1.59%，維持正成長。

佳世達業績助攻，加上今（4）日台股大盤開紅激勵，帶量走揚，盤中最高一度漲至17.5元。

佳世達營收連續四個月創同期新高，主要來自聚碩、勝品、羅昇等新增聯合艦隊成員聯防奏效。展望後市，整體營運還是要密切觀察全球疫情變化，在出現疫苗與治療藥物前，都應審慎應對，佳世達將繼續聚焦「優化現有事業」、「擴大醫療事業」、「加速解決方案開發」、「布局關鍵零組件」等四大營運方向

佳世達董事長陳其宏日前參加資策會產業情報研究所（MIC）舉行第33屆春季線上研討會《蓄勢》，會中指出，受中美貿易戰與疫情衝擊，供應鏈朝分散風險發展，但預估長期仍將回歸以「成本」為核心考量布局。

關於未來企業整合，陳其宏認為，口罩國家隊合作是很好的案例。他說，台灣仍有許多隱形冠軍需要更有效被串連，未來如何組聯盟甚至大平台化，讓資源運用有效且不重複浪費，將是臺灣產業是否能在後疫情時代，有國際競爭力的致勝關鍵。

佳世達 疫情 營收

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