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鈊象5月營收創高 股價突破600元大關

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）昨（3）日公告5月營收6.83億元，月增15%、年增74%，單月營收創歷史新高，業績表現令人驚艷，帶動今（4）日早盤股價帶量衝破600元大關，目前上漲25元，來到606元。

鈊象今年累計前五月合併營收31.71億元，年增85.6%。鈊象日前已公布首季財報，在行動網路遊戲銷售動能挹注下，單季稅後純益達7.92億元，季增30%，年增1.5倍，每股純益11.24元。

法人表示，鈊象今年元月起業績一路長紅，元月營收首度突破6億元大關，2、3 月營收持續寫新猷，4月業績略為降溫，單月營收5.94億元，但仍在高檔水準，而5月營收再度創高，顯示營運狀況相當強勁。

據悉，鈊象因旗下五大棋牌類遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》暢銷，帶動營收攀上高峰。

營收 鈊象

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